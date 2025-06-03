Появилось видео с места ударов по Николаеву

Появились кадры с места ударов гиперзвуковых ракет «Кинжал» по Николаеву

Появилось видео предположительно с места ударов гиперзвуковых ракет «Кинжал» по городу Николаеву на юге Украины. Кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Николаева».

На видео, снятом жителями города, можно заметить широкий столб дыма. «Предварительно, "Кинжалом" ударили по николаевскому району», — сказано в публикации.

Ранее глава города Александр Сенкевич заявил о взрывах в Николаеве. Это произошло 3 июня в 9:50 утра по московскому времени.

Также в этот день на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирена сработала в Сумской и Харьковской областях.