Пожар в Новой Москве ликвидирован

МЧС России: Возгорание торговых павильонов в Новой Москве ликвидировали

Пожар в дереве Красная Пахра в Новой Москве ликвидирован. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве загорелись торговые павильоны со стройматериалами. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и 8 единиц техники.

До того взрыв и пожар произошли на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) в Нижегородской области, один человек пострадал. Площадь возгорания составляет 75 квадратных метров. Причины произошедшего неизвестны.