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13:36, 3 июня 2025Экономика

Права наследования пенсий в России предложили изменить

Депутат Гаврилов: Права наследования накопительной пенсии надо расширить
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России назрела необходимость расширить права наследования накопительной части пенсии, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время унаследовать накопительную часть можно лишь в том случае, если гражданин не дожил до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной, а не пожизненной выплаты. В иной ситуации средства наследникам не достаются. Однако если права наследования расширить и разрешить, например, передачу накоплений по завещанию, то это повысит привлекательность системы и будет стимулировать граждан к тому, чтобы добровольно в ней участвовать.

Кроме того, парламентарий призвал разрешить россиянам в исключительных случаях (тяжелая болезнь, утрата трудоспособности или длительная безработица) получать досрочный доступ к накоплениям.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили отменить социальные пенсии по старости для мигрантов. Это будто бы позволит уменьшить необоснованные социальные обязательства, а также ослабить нагрузку на бюджет.

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