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08:44, 3 июня 2025Мир

Премьер Венгрии раскрыл правоту Путина по одному действию в конфликте на Украине

Орбан: Путин был прав, считая, что время на его стороне в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент России Владимир Путин, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, был прав, считая, что время на его стороне в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

По словам главы венгерского правительства, он в июле 2024 года в Киеве пытался убедить Зеленского пойти на прекращение огня, но получил отказ. Орбан отметил, что позже ему отказал в этом и Путин, поскольку обе стороны считали, что время на их стороне.

«Разница лишь в том, что он [Путин] оказался прав», — сказал премьер.

Раннее Орбан заявил, что урегулирование украинского конфликта будет достигнуто не между Россией и Украиной. Премьер Венгрии уверен, что это станет частью большой сделки между Россией и США.

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