Лула да Силва: После трех лет конфликта никто не заинтересован в его продолжении

После трех лет кризиса на Украине никто не заинтересован в его продолжении. К скорейшему завершению конфликта призвал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde.

«После трех лет никто больше не выиграет от продолжения конфликта. [Президент России Владимир] Путин знает, что он не добьется всего, [украинский лидер Владимир] Зеленский тоже. Давайте сядем и поговорим», — заявил политик.

Он подчеркнул, что Бразилия готова поддержать переговоры между Россией и Украиной. Бразильский президент напомнил, что его страна вместе с Китаем и 11 другими развивающимися странами предложили в 2024 году план установления мира на Украине.

Лула да Силва также рассказал, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». По его словам, европейские страны решили поддержать Вашингтон и теперь вынуждены тратить миллиарды на перевооружение.