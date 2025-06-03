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20:14, 3 июня 2025Мир

Президент Бразилии призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине

Лула да Силва: После трех лет конфликта никто не заинтересован в его продолжении
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

После трех лет кризиса на Украине никто не заинтересован в его продолжении. К скорейшему завершению конфликта призвал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde.

«После трех лет никто больше не выиграет от продолжения конфликта. [Президент России Владимир] Путин знает, что он не добьется всего, [украинский лидер Владимир] Зеленский тоже. Давайте сядем и поговорим», — заявил политик.

Он подчеркнул, что Бразилия готова поддержать переговоры между Россией и Украиной. Бразильский президент напомнил, что его страна вместе с Китаем и 11 другими развивающимися странами предложили в 2024 году план установления мира на Украине.

Лула да Силва также рассказал, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». По его словам, европейские страны решили поддержать Вашингтон и теперь вынуждены тратить миллиарды на перевооружение.

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