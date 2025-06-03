Президент Бразилии раскрыл детали беседы с Путиным накануне переговоров в Стамбуле

Президент Бразилии Лула да Силва просил Путина встретиться с Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что просил российского президента Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским накануне переговоров в Стамбуле. Об этом политик заявил в интервью французской газете Le Monde.

«Я сказал Путину, что пора закончить войну, и посоветовал ему встретиться с Зеленским. Жаль, что этого не произошло», — отметил он.

В том же интервью Лула да Силва сказал, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». По его словам, европейские страны вынуждены тратить миллиарды на перевооружение из-за своего решения поддержать Вашингтон. Бразильский лидер добавил, что западные страны «частично несут ответственность» за конфликт на Украине.