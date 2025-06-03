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19:58, 3 июня 2025Мир

Президент Бразилии раскрыл детали беседы с Путиным накануне переговоров в Стамбуле

Президент Бразилии Лула да Силва просил Путина встретиться с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что просил российского президента Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским накануне переговоров в Стамбуле. Об этом политик заявил в интервью французской газете Le Monde.

«Я сказал Путину, что пора закончить войну, и посоветовал ему встретиться с Зеленским. Жаль, что этого не произошло», — отметил он.

В том же интервью Лула да Силва сказал, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». По его словам, европейские страны вынуждены тратить миллиарды на перевооружение из-за своего решения поддержать Вашингтон. Бразильский лидер добавил, что западные страны «частично несут ответственность» за конфликт на Украине.

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