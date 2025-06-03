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17:13, 3 июня 2025Экономика

Продажи некоторых иномарок в России упали

Минпромторг: Продажи новых иномарок в России упали на 43 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В мае в России снизились продажи как импортных, так и отечественных новых автомобилей. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на статистику, подготовленную аналитической компанией ППК.

Оказалось, что за последний месяц весны в России продали 44,8 тысячи автомобилей иностранного производства. Это на 43 процента меньше, чем в мае 2024 года. Что касается их российских аналогов, то здесь снижение оценивается в 15 процентов, количество купленных автомобилей — 57,6 тысячи.

В целом по итогам января-мая этого года в России продали 506 тысяч 514 новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило почти 30 процентов.

Как ранее рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, по итогам первых пяти месяцев 2025 года в России реализовали 131,2 тысячи штук автомобилей Lada. Это на 26,3 процента меньше, чем в январе-мае 2024 года. В апреля 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей премиум-класса в России упали на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 10,2 тысячи единиц.

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