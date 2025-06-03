Пытавшийся взорвать свою квартиру из-за соседей россиянин сел на 10 лет

На Урале суд дал 10 лет колонии жителю за попытку взорвать газ в квартире

Ревдинский городской суд Свердловской области приговорил жителя к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима за попытку взорвать газ в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным в покушении общеопасным способом на нескольких человек и публичном оскорблении представителя власти.

Следствие и суд установили, что в мае 2023 года он поругался с соседями и решил их наказать — взорвать в своей квартире газ. При этом мужчина знал, что в подъезде живут семьи с детьми и пенсионеры.

Он закрыл в квартире окна, заблокировал вентиляцию на кухне, поджег вещи и повредил газопровод в своей квартире. После этого он покинул квартиру. Довести задуманное до конца ему не удалось — потушить пожар и справиться с утечкой газа удалось сотрудникам МЧС.

Через несколько месяцев к мужчине домой пришел участковый для опроса, однако тот двери не открыл и начал угрожать взрывом бытового газа. После этого квартира была вскрыта. Во время разговора мужчина повел себя агрессивно, выражался нецензурно и высказывал оскорбления.

Ранее сообщалось, что в Хакасии задержали стрелявшего из ружья через дверь своей квартиры мужчину.

