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15:00, 3 июня 2025Бывший СССР

Поведение сотрудников военкоматов на Украине объяснили животным удовольствием

Депутат Рады Войцеховский: Сотрудники ТЦК получают удовольствие от преследования
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Причины массовых преследований во время мобилизации на Украине связаны с тем, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России) получают удовольствие от этого. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «Откровенно» рассказал депутат Верховной Рады Виталий Войцеховский.

«Я видел, что они получают удовольствие, догоняя этого парня. Это такой уже животный инстинкт», — сказал парламентарий.

Он отмечает, что работники ТЦК, которые принимали участие в боевых действиях, относятся к мобилизованным лучше, чем те, кто никогда не служил в армии.

Ранее сообщалось, что из-за мобилизации в селах Западной Украины практически не осталось мужчин. Пленные бойцы 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заявили, что военкоматы призвали почти все мужское население сел Львовской и Житомирской областей.

Вот это да!
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