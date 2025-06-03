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13:34, 3 июня 2025Россия

Россиянка избила школьную медсестру и потребовала удалить медкарту сына с одной целью

Жительница Калининграда избила медсестру с требованием удалить медкарту сына
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Калининграде мать ученика одного из лицеев города избила школьную медсестру. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как пишет пресс-служба ведомства, 59-летняя сотрудница образовательного учреждения обратилась в полицию с заявлением о нападении матери ученика, которая потребовала удалить данные своего сына из электронной базы. В ходе перепалки родительница, как утверждается, начала наносить медработнице удары руками. В результате у потерпевшей выявили закрытую травму головы и шейного отдела позвоночника, а также сотрясение головного мозга и кровоподтеки.

В свою очередь, Amber Mash выяснил, что мать мальчика пыталась заставить медсестру удалить медкарту сына с целью cкрыть информацию о его болезнях.

В МВД почеркнули, что в отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Нижнем Новгороде проломили голову врачу скорой помощи, приехавшему на вызов в район Щербинки. Как выяснилось, диспетчер потеряла связь с бригадой через некоторое время после ее выезда. Позже с коллегами связалась фельдшер и рассказала о нападении мужчины и последующей потере сознания.

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