Россиянка избила школьную медсестру и потребовала удалить медкарту сына с одной целью

Жительница Калининграда избила медсестру с требованием удалить медкарту сына

В Калининграде мать ученика одного из лицеев города избила школьную медсестру. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как пишет пресс-служба ведомства, 59-летняя сотрудница образовательного учреждения обратилась в полицию с заявлением о нападении матери ученика, которая потребовала удалить данные своего сына из электронной базы. В ходе перепалки родительница, как утверждается, начала наносить медработнице удары руками. В результате у потерпевшей выявили закрытую травму головы и шейного отдела позвоночника, а также сотрясение головного мозга и кровоподтеки.

В свою очередь, Amber Mash выяснил, что мать мальчика пыталась заставить медсестру удалить медкарту сына с целью cкрыть информацию о его болезнях.

В МВД почеркнули, что в отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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