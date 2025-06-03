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13:52, 3 июня 2025Россия

Россиянка пережила клиническую смерть из-за дольки мандарина

Shot: Жительница Петербурга пережила клиническую смерть из-за дольки мандарина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жительница Санкт-Петербурга пережила клиническую смерть из-за дольки мандарина. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 64-летняя россиянка 23 мая поперхнулась, когда ела фрукт. Горожанка начала задыхаться, ей вызвали бригаду медиков.

В больнице петербурженку смогли реанимировать На протяжении нескольких дней женщина училась дышать через трубочку под наблюдением врачей.

Однако в организме россиянки возникли осложнения, несмотря на все усилия, сохранить ей жизнь не удалось.

До этого сообщалось, что в городе Лодейное Поле Ленинградской области трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еще раньше в селе Красная Сопка в Красноярском крае двое детей насмерть отравились купленными пельменями.

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