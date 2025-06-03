Российская подлодка выполнила глубоководное погружение в Японском море

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила глубоководное погружение

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота России выполнила глубоководное погружение (ГВП) в Японском море. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

«В рамках отработки мероприятий боевой подготовки в ходе ГВП была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах», — рассказали там.

После выполнения ГВП субмарина вернулась в надводное положение и продолжила выполнение задач боевой подготовки.

В июне 2024 года «Петропавловск-Камчатский» вернулся в пункт постоянного базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы.