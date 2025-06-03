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18:47, 3 июня 2025Путешествия

Российским туристам рассказали об оскорбительных для турок жестах

«Известия»: Россиянам рассказали о жесте «ОК», оскорбительном для турок
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Жесты российских туристов на отдыхе в Турции могут оскорбить местных жителей. Как избежать недопонимая, специалисты «Яндекс Путешествий» рассказали «Известиям».

Эксперты сообщили, что оскорбительным для турок является жест «ОК» и указание на людей пальцем. Также во время мусульманского праздника Рамадана туристам не рекомендуют днем есть или пить в общественных местах.

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Внимательно стоит отнестись и к выбору одежды во время отпуска. «На курортах — особенно в Анталье, Аланье и Мармарисе — дресс-код довольно свободный. Однако в мечетях, на рынках, в деревнях и в нетуристических районах стоит выбирать более закрытую одежду в знак уважения. В религиозных местах вход возможен только без обуви, а женщинам необходимо покрыть голову и выбирать наряды, закрывающие плечи и ноги», — предупредили специалисты.

Они напомнили, что из мусульманской страны нельзя вывозить археологические находки: любой найденный камень может оказаться объектом культурного значения, а на таможне могут не пропустить и купленный антиквариат, изделия из черепахового панциря и с драгоценными камнями, меха. «Если планируете покупать что-то необычное, заранее уточните у продавца наличие сертификатов и разрешений на вывоз», — посоветовали эксперты.

Ранее стало известно, что на популярном турецком курорте закрыли 174 отеля. Министерство туризма страны начало проверять гостиницы после землетрясения, во время которого пострадали около 70 человек.

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