Российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд»

«Звезда»: БМПТ «Терминатор» выдержала наезд сразу на две мины

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдержала несколько случаев наезда на противотанковые мины. О стойкости машины рассказал командир роты БМПТ с позывным Курган в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Отмечается, что в роте было четыре случая наезда на противотанковые мины. Кроме того, один «Терминатор» наехал на «бутерброд» из двух лежащих друг на друге мин. При этом обошлось без жертв, а БМПТ подлежала ремонту. «Разулась машина, каток потеряли, но это все восстановимо», — сказал командир.

БМПТ на базе танка Т-90А превосходит базовую машину по уровню защищенности. «Терминатор» получил динамическую защиту «Реликт». Кроме того, боекомплект машины вынесен за пределы забронированного объема, что снижает риск уничтожения БМПТ при попадании. В арсенал «Терминатора» входят автоматические пушки, гранатометы, пулемет и противотанковые ракеты.

В январе в «Ростехе» сообщили, что БМПТ во время атаки способна заменить мотострелковое отделение. В ходе спецоперации машины не только прикрывают танки, но и участвуют в штурмах, уничтожая огневые точки и опорные пункты противника.