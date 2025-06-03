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13:52, 3 июня 2025Наука и техника

Российский «Терминатор» выдержал наезд на «бутерброд»

«Звезда»: БМПТ «Терминатор» выдержала наезд сразу на две мины
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: tvzvezda.ru

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдержала несколько случаев наезда на противотанковые мины. О стойкости машины рассказал командир роты БМПТ с позывным Курган в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Отмечается, что в роте было четыре случая наезда на противотанковые мины. Кроме того, один «Терминатор» наехал на «бутерброд» из двух лежащих друг на друге мин. При этом обошлось без жертв, а БМПТ подлежала ремонту. «Разулась машина, каток потеряли, но это все восстановимо», — сказал командир.

БМПТ на базе танка Т-90А превосходит базовую машину по уровню защищенности. «Терминатор» получил динамическую защиту «Реликт». Кроме того, боекомплект машины вынесен за пределы забронированного объема, что снижает риск уничтожения БМПТ при попадании. В арсенал «Терминатора» входят автоматические пушки, гранатометы, пулемет и противотанковые ракеты.

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В январе в «Ростехе» сообщили, что БМПТ во время атаки способна заменить мотострелковое отделение. В ходе спецоперации машины не только прикрывают танки, но и участвуют в штурмах, уничтожая огневые точки и опорные пункты противника.

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