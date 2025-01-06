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14:57, 6 января 2025Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о возможностях боевой машины поддержки танков «Терминатор»

«Ростех»: БМПТ «Терминатор» способна заменить мотострелковое отделение
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» способна заменить во время атаки мотострелковое отделение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ростех».

Речь идет об отделении, которое включает в себя боевую машину пехоты БМП-2М, пулеметчика, а также стрелков и гранатометчиков. В госкорпорации рассказали, что БМПТ не только эффективно прикрывает танки, но и продуктивно участвует в штурмах, уничтожая огневые точки и опорные пункты соперника. «Терминатор» выдерживает удары средств поражения без вреда для экипажа и основных систем БМПТ.

Ранее стало известно, что все танки концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»), которые поступают в зону проведения специальной военной операции, оснащают средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

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