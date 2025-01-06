В «Ростехе» рассказали о возможностях боевой машины поддержки танков «Терминатор»

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» способна заменить во время атаки мотострелковое отделение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ростех».
Речь идет об отделении, которое включает в себя боевую машину пехоты БМП-2М, пулеметчика, а также стрелков и гранатометчиков. В госкорпорации рассказали, что БМПТ не только эффективно прикрывает танки, но и продуктивно участвует в штурмах, уничтожая огневые точки и опорные пункты соперника. «Терминатор» выдерживает удары средств поражения без вреда для экипажа и основных систем БМПТ.
Ранее стало известно, что все танки концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»), которые поступают в зону проведения специальной военной операции, оснащают средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.