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09:26, 3 июня 2025Спорт

Рублев проиграл первой ракетке мира Синнеру и вылетел с «Ролан Гаррос»

Андрей Рублев проиграл первой ракетке мира Синнеру и вылетел с «Ролан Гаррос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга «Ролан Гаррос»-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 3 июня, и продлилась три сета. Первая ракетка мира Синнер одержал победу со счетом 6:1, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте ровно два часа.

Рублев занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На «Ролан Гаррос» он дважды добирался до 1/4 финала.

В четвертьфинале нынешнего турнира Синнер встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Итальянский спортсмен еще ни разу не выигрывал «Ролан Гаррос».

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