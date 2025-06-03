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08:02, 3 июня 2025Мир

Сенат США начнет работу над санкциями против России

Тьюн: Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Сенат США в течение четырех недель начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, передает издание The Hill.

«Мы также готовы предоставить президенту [США Дональду] Трампу все необходимые ему инструменты, чтобы заставить Россию наконец сесть за стол переговоров», — сказал сенатор.

Отмечается, что законопроект включает в себя 500-процентный тариф для стран, закупающих нефть, газ, уран и другие товары из России.

Ранее Трамп заявил, что не знает, поддерживает ли он законопроект об ужесточении санкций в отношении России, подготовленный в Сенате Конгресса. «Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — сказал американский лидер.

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