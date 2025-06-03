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07:43, 3 июня 2025Экономика

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Тишковец: В Москве во вторник ожидается небольшой дождь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Небольшой дождь и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, 3 июня. Об этом проинформировал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно утром местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20 — плюс 23, по области плюс 19 — плюс 24 градуса», — рассказал специалист.

Синоптик также отметил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров составят 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее Тишковец рассказал, что первые летние дни в Москве пройдут с настоящей канонадой гроз. Однако лето, вопреки прогнозам, в этом году обойдется без аномальной жары. Погода будет близка к климатической норме, в среднем выше на градус, уточнил синоптик.

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