Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Тишковец: В Москве во вторник ожидается небольшой дождь

Небольшой дождь и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, 3 июня. Об этом проинформировал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно утром местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20 — плюс 23, по области плюс 19 — плюс 24 градуса», — рассказал специалист.

Синоптик также отметил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров составят 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее Тишковец рассказал, что первые летние дни в Москве пройдут с настоящей канонадой гроз. Однако лето, вопреки прогнозам, в этом году обойдется без аномальной жары. Погода будет близка к климатической норме, в среднем выше на градус, уточнил синоптик.