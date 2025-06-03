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15:17, 3 июня 2025Экономика

В России предложили расширить права сирот на получение жилья

Кузнецова: В Госдуму внесено три законопроекта о расширении жилищных прав сирот
Виктория Клабукова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Госдуму внесено три законопроекта, направленных на расширение прав сирот на получение жилья. Об этом в своем Telegram-канале рассказала зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Первая инициатива предлагает ввести для данной категории населения жилищные сертификаты. В настоящий момент доход супруга, который является выпускником сиротского учреждения, при расчете дохода семьи не учитывается. В рамках второго проекта планируется защитить жилье, купленное по сертификату, от продажи и других операций в первые три года владения. Третий законопроект, по словам вице-спикера Госдумы, затронет защиту детей, чьи родители, будучи сиротами, лишились жизни в зоне специальной военной операции (СВО). Документ предлагает урегулировать порядок получения жилья, если родители этого не успели. «Наш законопроект поможет исправить эту несправедливость и сохранить право на жилье за детьми наших героев», — пояснила Кузнецова.

Ранее россиянам назвали категории населения, кому полагается бесплатный ремонт. Льготу могут получить пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Компенсировать ремонтные работы можно также членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей.

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