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01:47, 3 июня 2025Силовые структуры

СК возбудил дело после ДТП с Rolls-Royce в Санкт-Петербурге

СК: По факту ДТП с Rolls-Royce в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

По факту ДТП с Rolls-Royce и мотоциклом в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ГСУ СК России по городу в своем Telegram-канале.

«Проводятся первоначальные следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП», — говорится в сообщении. Статья, по которой было возбуждено дело, не уточняется.

О ДТП стало известно 1 июня. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. Его уже прооперировали, однако впереди еще одно хирургического вмешательство.

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