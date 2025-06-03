США передали Гренландию под новое командование

Politico: Гренландию включат в зону ответственности Северного командования США

Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM). Об этом сообщает Politico.

«С географической точки зрения это имеет смысл. Но в политическом плане это, безусловно, вызовет беспокойство в Европе», — отметил один из собеседников издания.

Сообщается, что Гренландия может быть исключена из юрисдикции Европейского командования (EUCOM) уже на этой неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить американские войска для захвата Гренландии. Политик подчеркнул, что может принять это решение при определенных обстоятельствах.