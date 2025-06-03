Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:37, 3 июня 2025Мир

США поддержали прямые переговоры России и Украины

Госдеп заявил о поддержке любых механизмов, которые приведут к миру на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной, американский президент Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к долгосрочному миру, пишет РИА Новости.

«Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру», — заявила Брюс.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась более часа. Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

    США поддержали прямые переговоры России и Украины

    Политолог объяснил продвижение Санду европейской политики

    В центре Москвы человека затолкали в багажник Mercedes со спецсигналами

    Глава офиса Зеленского назвал позицию России неконструктивной и призвал США ввести санкции

    Французам закроют доступ на Pornhub

    В Турции назвали встречу лидеров по Украине неизбежной при продолжении переговоров

    США оценили длительность переговоров по урегулированию на Украине

    Дачникам назвали простые средства от опасного вредителя

    Угрожавший властям бунтом военных офицер назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости