США поддержали прямые переговоры России и Украины

Госдеп заявил о поддержке любых механизмов, которые приведут к миру на Украине

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной, американский президент Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к долгосрочному миру, пишет РИА Новости.

«Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру», — заявила Брюс.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня в 15:57 по московскому времени. Встреча продлилась более часа. Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.