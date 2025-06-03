Стилист оценил кокошник детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Стилист Лисовец: Львова-Белова поддержала отечественные ценности кокошником

Российский стилист Владислав Лисовец оценил появление политиков на публике в кокошниках. Разговор с ним публикует ТАСС.

Известно, что уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова пришла на встречу с Путиным в кокошнике с голубой гжелью. Модный эксперт считает, что кокошник, как правило, используется как средство выражения своей позиции и привлечения внимания.

По мнению Лисовца, детский омбудсмен выбрала такой образ, чтобы без слов обозначить поддержку отечественных традиций и ценностей. Собеседник издания добавил, что не считает кокошник массовым трендом или классическим аксессуаром.

«Кокошник всегда использовали либо для привлечения внимания, либо чтобы стилизовать свой образ и сделать его более располагающим для российской аудитории», — заключил он.

Ранее в июне наряды украинской делегации на переговорах с Россией оценили.