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15:14, 3 июня 2025Ценности

Стилист оценил кокошник детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Стилист Лисовец: Львова-Белова поддержала отечественные ценности кокошником
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Российский стилист Владислав Лисовец оценил появление политиков на публике в кокошниках. Разговор с ним публикует ТАСС.

Известно, что уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова пришла на встречу с Путиным в кокошнике с голубой гжелью. Модный эксперт считает, что кокошник, как правило, используется как средство выражения своей позиции и привлечения внимания.

По мнению Лисовца, детский омбудсмен выбрала такой образ, чтобы без слов обозначить поддержку отечественных традиций и ценностей. Собеседник издания добавил, что не считает кокошник массовым трендом или классическим аксессуаром.

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«Кокошник всегда использовали либо для привлечения внимания, либо чтобы стилизовать свой образ и сделать его более располагающим для российской аудитории», — заключил он.

Ранее в июне наряды украинской делегации на переговорах с Россией оценили.

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