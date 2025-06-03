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11:38, 3 июня 2025Силовые структуры

Суд отказал в аресте обвиняемого в покупке алкоголя на вечеринку подростков в Байкальске

В Байкальске суд отказал в аресте обвиняемого в покупке алкоголя подросткам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Коноплев / ТАСС

Слюдянский районный суд в Иркутской области отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте 24-летнего фигуранта по делу о покупке алкоголя подросткам в Байкальске. Об этом сообщает ТАСС.

Молодому человеку предъявили обвинение по пункту «б», «в» части 3 статьи 151 («Вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции») УК РФ. После этого следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что речь идет о родственнике одного из подростков. О задержании двух совершеннолетних за покупку подросткам алкоголя стало известно 29 мая. Один из них приходится нападавшему братом.

С 27 по 28 мая подростки отмечали день рождения одной из подруг на даче в Байкальске. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на друзей. В результате четверо несовершеннолетних не выжили, еще четверо получили ранения, их госпитализировали. После нападения молодой человек устроил пожар в доме и не смог из него выбраться.

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