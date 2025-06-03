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16:56, 3 июня 2025Силовые структуры

Тайник с мощной бомбой находился на кладбище в Крыму

Агент Украины спрятал СВУ с дистанционным управлением на кладбище в Севастополе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Взрывное устройство, собранное агентом Украины, было с дистанционным управлением. Об этом сообщил задержанный сотрудникам ФСБ, передает ТАСС.

По словам мужчины, в устройстве были детонатор, запал и дистанционный пульт. Его мужчина спрятал на кладбище в Севастополе, после чего передал координаты куратору.

О задержании жителя Феодосии за сборку бомбы стало известно ранее 3 июня. По данным силовиков, он вышел на Службу безопасности Украины (СБУ) и предложил свою помощь. После этого его привлекли к конфиденциальному сотрудничеству. Мужчина дал признательные показания.

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