Телеведущий нецензурно выругался в эфире шоу

Daily Mail: Ведущий Бруно Тониоли выругался в эфире шоу «Британия ищет таланты»

Известный хореограф и судья шоу талантов Britain's Got Talent («Британия ищет таланты») на канале ITV Бруно Тониоли нецензурно выругался в эфире проекта и рассмешил телезрителей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время того, как Тониоли комментировал финальное выступление стендап-комика Джозефа Чарма. Судья эмоционально отметил, что выступление было очень смешным и понравилась всем членам жюри, а затем выругался. «Мы просто ***. Ой, простите, мы просто плакали от смеха!» — отметил он.

После этого ведущий шоу Деклан Доннелли извинился перед зрителями за высказывание Тониоли.

Многие зрители в социальной сети X отметили, что оговорка Тониоли насмешила их, и подчеркнули, что она сделала шоу гораздо интереснее. «Бруно, который сказал ***, стал, наверное, лучшей частью этого финала в принципе», — написала пользовательница под ником KeiraBird8.

Ранее сообщалось, что 85-летняя телеведущая и кулинар Прю Лейт выругалась матом в прямом эфире ток-шоу Loose Women («Свободные женщины») на телеканале ITV. Лейт случайно произнесла нецензурное слово в эфире во время разговора с ведущей Рут Лэнгсфорд, которая попросила рассказать в подробностях о том, как ее муж украл у нее идею.