В ООН высказались о терактах ВСУ на российской железнодорожной инфраструктуре

Дюжаррик: ООН скорбит в связи с гибелью гражданских в конфликте РФ и Украины

ООН скорбит в связи c гибелью «всех гражданских» в конфликте России и Украины, заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал теракты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожной инфраструктуре в российском приграничье. «Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте», — высказались в ООН.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.

Подрыв и обрушение моста в Брянской области, под которым проезжал пассажирский поезд, произошли вечером 31 мая.