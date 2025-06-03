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03:33, 3 июня 2025Мир

Трамп сообщил о беспрецедентных темпах пополнения арсенала США

Трамп заявил, что США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны беспрецедентными в истории темпами пополняют арсеналы вооружений. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«У меня только что состоялся отличный разговор с руководством наших вооруженных сил. Это самые сильные вооруженные силы, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем арсеналы оружия такими темпами, каких наша страна еще никогда не видела», — сказал он.

Политик также выразил уверенность, что Соединенным Штатам никогда не придется использовать накапливаемые арсеналы оружия.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявил, что Трамп открыт к трехсторонней встрече с российским главой Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, но хотел бы видеть прямые переговоры России и Украины.

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