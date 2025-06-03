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21:44, 3 июня 2025Мир

В США заявили об изменении подхода Трампа к посредничеству в украинском конфликте

ABC: Трамп стал более отстраненным в вопросе украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп стал более отстраненным в вопросе украинского конфликта, его уже не волнует отсутствие прогресса в переговорах, заявил телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По мнению журналистов, это говорит об изменении подхода США к посредничеству в конфликте.

«Еще до последних переговоров разочарование президента Трампа отсутствием прогресса в достижении мира росло. Чиновники, знакомые с его политикой, говорят, что, хотя ранее он нападал и на Украину, и на Россию, в последние дни он все больше отстраняется», — уточнили источники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что Вашингтон усердно трудится над разрешением украинского конфликта.

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