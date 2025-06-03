В США заявили об изменении подхода Трампа к посредничеству в украинском конфликте

ABC: Трамп стал более отстраненным в вопросе украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп стал более отстраненным в вопросе украинского конфликта, его уже не волнует отсутствие прогресса в переговорах, заявил телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По мнению журналистов, это говорит об изменении подхода США к посредничеству в конфликте.

«Еще до последних переговоров разочарование президента Трампа отсутствием прогресса в достижении мира росло. Чиновники, знакомые с его политикой, говорят, что, хотя ранее он нападал и на Украину, и на Россию, в последние дни он все больше отстраняется», — уточнили источники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что Вашингтон усердно трудится над разрешением украинского конфликта.