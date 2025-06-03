Туриста нашли бездыханным на борту яхты в Греции

Французского туриста нашли бездыханным на борту яхты в Коринфском канале

Французского туриста нашли бездыханным на борту стоящей на якоре яхты в Коринфском канале в Греции. Об этом сообщает портал Tovima.com.

Уточняется, что сотрудников порта насторожило отсутствие движения на судне. Поднявшись на борт, они обнаружили мужчину без признаков жизни.

Сотрудники греческой береговой охраны и полиции быстро прибыли на место происшествия, чтобы начать расследование обстоятельств инцидента. По данным издания, признаков преступления стражи правопорядка пока не обнаружили. Тело отправили на вскрытие.

Ранее спасатели обнаружили у берегов Тихого океана в Мексике бездыханного бывшего футбольного тренера. Он отправился в отпуск с другом и был унесен сильным течением в океан во время купания.