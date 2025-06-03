Тюремная надзирательница занималась с заключенным сексом по телефону и попала за решетку

В Великобритании сотрудница тюрьмы призналась в романе с заключенным

В Западном Йоркшире, Великобритания, 26-летняя сотрудница тюрьмы попала под суд за роман с заключенным. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как стало известно в ходе расследования, надзирательница Меганн Гибсон занималась сексом по телефону с неназванным заключенным. Во время службы она разрешала ему посещать те зоны, которые были закрыты для посторонних, ездила к нему домой и даже общалась с его матерью. Известно, что Гибсон отправила матери бойфренда около 900 сообщений.

Надзирательница попала за решетку. Она призналась в запретных отношениях с заключенным, а также в хранении марихуаны. Гибсон грозит тюремное заключение. Ей вынесут приговор в августе.

Женщина проходит психиатрическую экспертизу. Предполагается, что после прошлых отношений у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Возможно, Гибсон начала отношения с заключенным именно из-за этого.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательницу поймали во время секса с преступником в подсобке и приговорили к 10 месяцам заключения. Во время допроса девушка призналась, что «по-настоящему влюбилась», чем испортила себе жизнь.