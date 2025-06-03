Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:15, 3 июня 2025Из жизни

Тюремная надзирательница занималась с заключенным сексом по телефону и попала за решетку

В Великобритании сотрудница тюрьмы призналась в романе с заключенным
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom  

В Западном Йоркшире, Великобритания, 26-летняя сотрудница тюрьмы попала под суд за роман с заключенным. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как стало известно в ходе расследования, надзирательница Меганн Гибсон занималась сексом по телефону с неназванным заключенным. Во время службы она разрешала ему посещать те зоны, которые были закрыты для посторонних, ездила к нему домой и даже общалась с его матерью. Известно, что Гибсон отправила матери бойфренда около 900 сообщений.

Надзирательница попала за решетку. Она призналась в запретных отношениях с заключенным, а также в хранении марихуаны. Гибсон грозит тюремное заключение. Ей вынесут приговор в августе.

Материалы по теме:
«Надеялись, его повесят» Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
«Надеялись, его повесят»Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
13 ноября 2021
«Пленница любви» Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
«Пленница любви»Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
2 марта 2023

Женщина проходит психиатрическую экспертизу. Предполагается, что после прошлых отношений у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Возможно, Гибсон начала отношения с заключенным именно из-за этого.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательницу поймали во время секса с преступником в подсобке и приговорили к 10 месяцам заключения. Во время допроса девушка призналась, что «по-настоящему влюбилась», чем испортила себе жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован меморандум России по урегулированию на Украине. В нем появилась «вторая опция» прекращения огня. Что это значит?

    В Германии раскрыли последствия передачи дальнобойных ракет Украине

    Военблогер сообщил о прилетах БПЛА в разных областях Украины

    Голосование по кандидатуре Бербок в ГА ООН запросила Россия

    СК возбудил дело после ДТП с Rolls-Royce в Санкт-Петербурге

    В Таиланде слон ограбил магазин с крекерами

    Трамп сделал заявление насчет потенциальной сделки США и Ирана

    Торговые павильоны загорелись в Новой Москве

    Взрывы прогремели в российском регионе

    Взрыв произошел на заводе в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости