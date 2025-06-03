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02:30, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал большую проблему эмиграции

Комик Поперечный назвал проблемой разницу в часовых поясах у России и США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Уехавший из России популярный комик Данила Поперечный (признан Минюстом России иноагентом) назвал большую проблему в эмиграции. Об этом он рассказал в шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По словам Поперечного, ему бывает трудно находить время для звонков родственникам в Россию из Америки из-за большой разницы во времени. «Это да, большая проблема, что такое различие часовых поясов. Но у нас получается, что мы с утра и вечером с родственниками время проводим. И в этом даже есть определенный прикол, потому что тебе целый день никто не *** голову», — отметил он.

Комик также рассказал, что из-за разницы во времени он не успевает читать все новости из России, которые выходят днем. Он с иронией добавил, что это помогает ему не волноваться о происходящем.

Ранее Поперечный назвал преимущества статуса иноагента. По его словам, плюсы заключаются в отсутствии карьерной неопределенности, а также в том, что статус иноагента придает его имени интригу.

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