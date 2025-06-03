Украинского бойца ММА дисквалифицировали на четыре года за употребление мельдония

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Иван Пасич дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Спортсмен сдал положительный анализ на допинг 30 сентября 2022 года во время чемпионата Европы по смешанным единоборствам, проходившего в итальянском Линьяно-Саббьядоро. Начиная с того момента, все результаты спортсмена аннулированы.
Дисквалификация Пасича действует с 21 мая 2025 года по 20 мая 2029 года. Украинец имеет право оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В любительских ММА 21-летний Пасич провел 13 боев. Спортсмен одержал девять побед и потерпел четыре поражения.