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15:53, 3 июня 2025Экономика

Уровень недовольства россиян навязыванием банковских услуг оценили

ЦБ: Россияне стали реже жаловаться на навязывание страховок банками
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россияне стали не так часто, как прежде, жаловаться на банки, которые навязывают платные дополнительные услуги вроде страховок. Об этом сообщил портал Bankiros со ссылкой на данные регулятора.

Оказалось, что в I квартале 2025 года в России на 42,2 процента упало количество жалоб на навязывание банками платных дополнительных услуг при получении займа. Уточняется, что в общем числе доля таких претензий за год снизилась с 6,5 до 2,9 процента.

По итогам 2023 года число жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг уменьшилось вдвое, до 2,3 тысячи.

Во второй половине апреля Банк России составил список кредитных организаций, на которые чаще всего жалуются жители РФ. Тогда же выяснилось, что банки стали сокращать лимиты и блокировать операции по картам тем клиентам, которые не попадают под выплату процентов. Представители банков объяснили такую политику стремлением устранить «аномальное поведение» со стороны тех, кто использует данный продукт не по назначению.

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