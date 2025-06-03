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15:40, 3 июня 2025Бывший СССР

В Европе оценили влияние атак ВСУ на аэродромы России

FT: Удары ВСУ по аэродромам незначительно влияют на ядерный потенциал России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродромам с военной авиацией незначительно влияют на ядерный потенциал России. Об этом сообщается в материале британской газеты Financial Times (FT).

«Хотя влияние на ядерный потенциал России, скорее всего, будет незначительным, атака, как ожидается, повлияет на повседневную деятельность на Украине в сфере операций», — оценили этот шаг в публикации.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал цель этой операции. Он заявил, что атака дронами стала попыткой заставить Россию почувствовать потери.

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