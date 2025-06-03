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04:48, 3 июня 2025Интернет и СМИ

В Германии раскрыли амбиции экс-главы МИД Бербок

BZ: Бербок стала председателем Генассамблеи с надеждой стать генсеком ООН
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ralf Hirschberger / Reuters

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок стала председателем Генассамблеи Организации объединенных наций с надеждой в будущем стать генеральным секретарем ООН. Амбиции бывшего дипломата раскрыло немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять ее место. Она не в первый раз выбирает такой путь», — говорится в статье.

BZ напоминает, что срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекает в 2026 году. Предполагается, что Бербок может занять его место. По мнению автора статьи, это позволит экс-главе МИД продвигать идеи, связанные с климатом и феминизмом.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, так как она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией».

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