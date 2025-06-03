Генерал Вад: Поставки ракет Taurus Украине грозят втянуть ФРГ в войну

Бывший военный советник Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что возможные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стратегические объекты России не должны стать поводом для политиков в Германии потребовать предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Его слова приводит Berliner Zeitung.

«Разведывательные операции в глубине — это одно. Но Германия не должна поставлять Taurus», — заявил он.

По словам Вад, существует опасность, что, если Киев обстреляет ракетами Taurus важные цели, то ФРГ станет «участником войны».

Ранее турецкий аналитик Фуад Сафаров объяснил Германии опасность передачи дальнобойных ракет Украине. По его словам, это вовлечет ФРГ в конфликт с Россией.

В конце мая Фридрих Мерц проинформировал, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые они поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.