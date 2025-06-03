В Германии высказались о потере поддержки Зеленского в Кривом Роге

BZ: Зеленский теряет поддержку среди военных даже в родном Кривом Роге

Украинский лидер Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинских военнослужащих из-за неспособности достичь мира с Россией. Соотечественники не хотят видеть его даже в родном Кривом Роге, написала немецкая газета Berliner Zeitung.

«Его способности и предыдущие достижения ценятся, но люди больше не верят, что он положит конец войне, добившись приемлемого исхода для страны, — что бы это ни значило», — сказано в статье.

По словам Зеленского, в военном плане украинскому лидеру в итоге вряд ли удастся достичь успеха.

При этом Зеленский знает, что ему не следует показываться у нас дома, сообщил изданию украинский пехотинец по имени Вадим, который, как и политик, является уроженцем Кривого Рога.

Ранее в Верховной раде заявили, что Владимир Зеленский может удерживать свой рейтинг и сохранять власть, только «продавая войну» своему населению.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Однако украинский лидер выступил с опровержением слов Трампа, отметив, что его реальный рейтинг якобы достигает практически 70 процентов.