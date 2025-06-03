Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:59, 3 июня 2025Мир

В Китае заявили о желании России и Украины разрешить конфликт

Эксперт Сунь Ци: РФ и Украина желают разрешить конфликт, но условия не созрели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия и Украина во время нового раунда переговоров в Стамбуле продемонстрировали желание искать политическое решение проблемы. При этом условия для этого еще не созрели, высказал мнение исполнительный директор Центра исследования РФ и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, пишет ТАСС.

По мнению эксперта, настоящий прорыв возможен либо при смягчении позиций сторон, либо серьезных изменениях на поле боя.

«Второй раунд переговоров между Россией и Украиной вновь не смог разрешить ключевые противоречия. Мирный процесс в российско-украинском конфликте столкнулся с новыми препятствиями после атаки Украины на авиабазы в России», — подчеркнул аналитик.

При этом то, что стороны же сели за стол переговоров после удара 1 июня, а не отменили их вовсе, делает эти переговоры особенно значимыми, считает Сунь Ци.

В числе главных разногласий между сторонами он назвал территориальный вопрос, различие в стратегических целях, вмешательство внешних сил и отсутствие доверия.

Ранее эксперт Джеффри Сакс заявил, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле продемонстрировали, что выход из украинского кризиса должны найти РФ и США. Эксперт также считает, что украинский лидер Владимир Зеленский показал, что намерения его делегации в рамках переговоров несерьезны.

Турецкие СМИ ранее написали, что украинская сторона предала усилия Турции по достижению мира между Москвой и Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Челябинская квартира причастного к атакам дронов мужчины попала на видео

    Восемь автомобилей столкнулись на МКАД

    Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению организации миграции

    Мужчина отказался от кофе на неделю и получил неоднозначные результаты

    Солдат ВСУ рассказал об обучении у не имеющих боевого опыта западных инструкторов

    В России установили новый необычный рекорд

    Причастный к атакам дронов в России оказался ценителем роскоши

    Российский боец раскрыл отношение ВСУ к раненым сослуживцам

    Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе

    Стало известно о роли Трампа в победе Навроцкого на выборах президента Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости