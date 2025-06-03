В Китае заявили о желании России и Украины разрешить конфликт

Эксперт Сунь Ци: РФ и Украина желают разрешить конфликт, но условия не созрели

Россия и Украина во время нового раунда переговоров в Стамбуле продемонстрировали желание искать политическое решение проблемы. При этом условия для этого еще не созрели, высказал мнение исполнительный директор Центра исследования РФ и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, пишет ТАСС.

По мнению эксперта, настоящий прорыв возможен либо при смягчении позиций сторон, либо серьезных изменениях на поле боя.

«Второй раунд переговоров между Россией и Украиной вновь не смог разрешить ключевые противоречия. Мирный процесс в российско-украинском конфликте столкнулся с новыми препятствиями после атаки Украины на авиабазы в России», — подчеркнул аналитик.

При этом то, что стороны же сели за стол переговоров после удара 1 июня, а не отменили их вовсе, делает эти переговоры особенно значимыми, считает Сунь Ци.

В числе главных разногласий между сторонами он назвал территориальный вопрос, различие в стратегических целях, вмешательство внешних сил и отсутствие доверия.

Ранее эксперт Джеффри Сакс заявил, что переговоры Москвы и Киева в Стамбуле продемонстрировали, что выход из украинского кризиса должны найти РФ и США. Эксперт также считает, что украинский лидер Владимир Зеленский показал, что намерения его делегации в рамках переговоров несерьезны.

Турецкие СМИ ранее написали, что украинская сторона предала усилия Турции по достижению мира между Москвой и Киевом.