Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 3 июня 2025Мир

В Турции резко высказались в адрес Украины после переговоров в Стамбуле

dikGAZETE: Киев предал усилия Турции по достижению мира между РФ и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Украинская сторона предала усилия Турции по достижению мира между Москвой и Киевом. Речь идет об атаке территории России незадолго до переговоров в Стамбуле, написало турецкое издание dikGAZETE.

«Атаки, совершенные Украиной, являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны», — сказано в материале.

Однако автор отметил, что Анкара продолжает играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия с украинской стороны.

Второй раунд переговоров РФ и Украины стран завершился 2 июня в 15:57 мск. Встреча продлилась чуть больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

При этом глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что переговоры прошли в «конструктивной атмосфере». В свою очередь, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле «великолепным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован меморандум России по урегулированию на Украине. В нем появилась «вторая опция» прекращения огня. Что это значит?

    Интенсивность ночных атак ВСУ по России изменилась почти в 20 раз

    В Белом доме обновили портрет Трампа

    Почтальон обокрала 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

    В Германии высказались о потере поддержки Зеленского в Кривом Роге

    В российском регионе военный уклонист получил шесть лет колонии

    В Турции после землетрясения погиб человек

    45-летняя супермодель искупалась в откровенном образе

    Желающим снять себя на видео во время секса парам дали несколько советов

    Промышленное предприятие было повреждено в украинском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости