В Турции резко высказались в адрес Украины после переговоров в Стамбуле

dikGAZETE: Киев предал усилия Турции по достижению мира между РФ и Украиной

Украинская сторона предала усилия Турции по достижению мира между Москвой и Киевом. Речь идет об атаке территории России незадолго до переговоров в Стамбуле, написало турецкое издание dikGAZETE.

«Атаки, совершенные Украиной, являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны», — сказано в материале.

Однако автор отметил, что Анкара продолжает играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия с украинской стороны.

Второй раунд переговоров РФ и Украины стран завершился 2 июня в 15:57 мск. Встреча продлилась чуть больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров.

При этом глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что переговоры прошли в «конструктивной атмосфере». В свою очередь, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле «великолепным».