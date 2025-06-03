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13:57, 3 июня 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли детали публикации российского меморандума по Украине

Песков: Решение о публикации российского меморандума по Украине принял Мединский
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Решение о публикации российского меморандума по Украине принял глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Состоялась также де-факто публикация украинского документа, который был нам передан. Он хотя был опубликован еще до того, как сели за стол переговоров, но после обсуждение по нему первое состоялось. Было принято такое решение главой нашей переговорной группы», — рассказал Песков.

Официальный представитель Кремля также объяснил цели российского меморандума по Украине. По его словам, документ должен устранить причины конфликта за счет своей поливариантности и множества содержащихся в нем предложений.

Песков вместе с тем назвал достижения переговоров с Украиной. Он отметил, что Москва и Киев достигли важных договоренностей, которые будут реализовываться.

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