В Кремле рассказали о ходе диалога Москвы и Вашингтона

Песков: Россия располагает действующими каналами связи с США

Россия располагает действующими каналами связи с США и продолжает их использовать для поддержания диалога. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности обсуждения с Вашингтоном российского видения итогов переговоров с Украиной в Стамбуле.

Ранее Песков заявил, что новый контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организован оперативно при необходимости, однако сейчас таких договоренностей нет.

До этого сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Отмечалось, что политики обсудили украинский конфликт.