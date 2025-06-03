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13:19, 3 июня 2025Мир

В Кремле рассказали о ходе диалога Москвы и Вашингтона

Песков: Россия располагает действующими каналами связи с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия располагает действующими каналами связи с США и продолжает их использовать для поддержания диалога. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности обсуждения с Вашингтоном российского видения итогов переговоров с Украиной в Стамбуле.

Ранее Песков заявил, что новый контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организован оперативно при необходимости, однако сейчас таких договоренностей нет.

До этого сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Отмечалось, что политики обсудили украинский конфликт.

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