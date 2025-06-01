Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Лавров и Рубио обсудили планы переговоров с Киевом в Стамбуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Политики обсудили украинский конфликт, сообщили в российском дипведомстве.

«Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США, обсудили ситуацию, связанную с кризисом на Украине», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, Рубио выразил главе МИД РФ соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

В дипведомстве уточнили, что Лавров и госсекретарь Штатов обсудили планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Сергей Лавров и Марко Рубио во время прошлого телефонного разговора 28 мая также обсудили украинскую ситуацию. Глава МИД Лавров проинформировал американского госсекретаря о подготовке «конкретных предложений» к новому раунду переговоров России и Украины в Стамбуле.

Позже в Госдепе рассказали, что Марко Рубио в ходе телефонного разговора с Лавровым высоко оценил недавний обмен пленными. Также госсекретарь в очередной раз призвал российскую сторону к конструктивному диалогу с Украиной.