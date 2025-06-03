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09:34, 3 июня 2025Мир

В офисе Эрдогана оценили перспективы переговоров России и Украины

Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле приблизят саммит
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Руководство Турции рассчитывает, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле приблизят саммит с участием лидеров России, Украины и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

«Надеемся, что очень скоро. Все зависит от переговорного процесса делегаций [России и Украины] в Стамбуле, который, собственно, может и приблизить сроки этого саммита», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что после встречи российской и украинской делегаций Турция планирует выступить с идеей организации саммита на уровне лидеров стран. Политик также не исключил участие в саммите президента США Дональда Трампа.

Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле состоялся 2 июня. Встреча продлилась больше часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.

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