В России на свет появились Ройхона и Биби-Марям

В 2024 году самыми редкими именами в России стали Ройхона и Океан

Самые редкие и необычные имена, которыми россияне называли своих детей в 2024 году, приводит РИА Новости, ознакомившиеся с данными о регистрации детей.

Так, наиболее редкими именами оказались Ройхона (женское) и Океан (мужское). Кроме того, среди женских имен в рейтинг попали Биби-Марям, Деви, Сара Изабель и Гульмина.

Наиболее редкими мужскими именами оказались Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен.

Ранее реестр ЗАГС представил список самых необычных имен среди новорожденных девочек и мальчиков в 2025 году. В рейтинге оказались следующие имена: Рухиябону, Далина, Джалия, Марцелина и Мохрухсор.