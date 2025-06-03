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09:36, 3 июня 2025Моя страна

В России на свет появились Ройхона и Биби-Марям

В 2024 году самыми редкими именами в России стали Ройхона и Океан
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Самые редкие и необычные имена, которыми россияне называли своих детей в 2024 году, приводит РИА Новости, ознакомившиеся с данными о регистрации детей.

Так, наиболее редкими именами оказались Ройхона (женское) и Океан (мужское). Кроме того, среди женских имен в рейтинг попали Биби-Марям, Деви, Сара Изабель и Гульмина.

Наиболее редкими мужскими именами оказались Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен.

Ранее реестр ЗАГС представил список самых необычных имен среди новорожденных девочек и мальчиков в 2025 году. В рейтинге оказались следующие имена: Рухиябону, Далина, Джалия, Марцелина и Мохрухсор.

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