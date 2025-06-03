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19:13, 3 июня 2025Экономика

В России не увидели привлекательности в созданном Трампом резерве США в биткоинах

В ЦБ РФ заявили, что создание национального резерва криптовалют не обсуждалось
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Wurm / File Photo / Reuters

Созданный Дональдом Трампом в марте американский резерв биткоинов, в котором поначалу увидел повод для радости крипторынок, формируется в первую очередь из конфискованных активов, что не подразумевает рыночную привлекательность этого инструмента. Об этом на сессии «Криптовалюта и свобода денег. Иллюзия или реальность?» в рамках ЦИПР-2025 заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп, слова которого приводит корреспондент «Ленты.ру».

В России, по словам Коропа, создание крипторезерва не обсуждается, что связано со «всем известным» отношением к этому вопросу со стороны ЦБ.

Упомянув, что в Европе регуляторы рассматривают подобные инициативы, представитель российского Центробанка обратил внимание, что «все при этом понимают, что формирование любого резерва, в основе которого лежат криптовалюты» связано с риском его обесценивания, который является «абсолютно не нулевым».

В основу стратегического резерва легли уже имеющиеся у властей США цифровые активы примерно в 200 тысяч биткоинов. Как отмечал советник Трампа по науке и технологиям бизнесмен Дэвид Сакс, Соединенные Штаты не будут продавать их, «они будут храниться, как средство сбережения, своего рода цифровой Форт-Нокс (на территории одноименной военной базы с 1936 года размещен золотой запас страны — примечание «Ленты.ру») для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом"». По поводу пополнения резерва ясности на момент подписания указа главой США не было.

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