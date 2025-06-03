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14:20, 3 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили молчание Трампа об атаке дронов и переговорах

Депутат Чепа: Трамп может обладать информацией, заставляющей его держать паузу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Issei Kato / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп может обладать некой информацией об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию, а также о переговорах в Стамбуле, которая заставляет его выдерживать паузу в оценках и заявлениях, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Трудно говорить о том, почему Трамп хранит молчание. Мы можем только предполагать. Возможно, он обладает некой информацией, которая позволяет ему делать такие паузы в заявлениях и не комментировать их в ожидании некоего продолжения развития событий», — допустил политик.

Он также напомнил о сообщениях в американской прессе о том, что Россия якобы планирует ответный удар по территории Украины. Это, как считает Чепа, тоже можно считать определенной реакцией США.

«Мы знаем, что источники в США, близкие к руководству страны, говорят об ожидании неких ответных действий со стороны России. Это не оценка действий, но все же. Я думаю, что произошедшее точно вызывает ряд вопросов у Трампа», — заключил депутат.

Ранее СМИ также сообщали, что Трамп молчит об атаке украинскими дронами России, так как он и его окружение считают операцию Киева происками своих врагов из «глубинного государства» и предыдущей демократической администрации. Это может расцениваться как попытка глубже втянуть США в конфликт.

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