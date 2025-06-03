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16:35, 3 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку атаки на Крымский мост

Депутат Журова связала попытки Киева атаковать Крымский мост с переговорами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Попытки атак на Крымский мост — акт устрашения для давления на переговорный процесс, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Свое мнение депутат высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо быть внимательнее всем. Это такой акт устрашения, продавливание, когда идут переговоры, чтобы свои пункты отстоять, надо нас напугать. Это не работает», — сказала Журова.

Она отметила, что Крымский мост — очень значимый для России объект.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что на Крымский мост была совершена попытка нападения. Канал опубликовал видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор, изначально размещенное украинскими спецслужбами.

Сейчас известно, что с обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют.

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