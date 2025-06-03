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21:01, 3 июня 2025Силовые структуры

В России подросток после разговора с директором школы отдал сейф отца с миллионами рублей

МВД: В Барнауле запуганный подросток отдал мошенникам сейф отца с 9 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Барнауле запуганный старшеклассник отдал мошенникам отцовский сейф, в котором были девять миллионов рублей, спасая родителей от уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Подростку через мессенджер позвонил незнакомец, представившийся директором школы, и запросил код подтверждения из смс-сообщения. Юноша продиктовал цифры, после чего с ним связалась девушка, которая под видом сотрудницы портала «Госуслуг» убедила школьника, что мошенники скачали его персональные данные и теперь с ним будут разбираться работники Центрального банка.

Мошенники обрабатывали подростка на протяжении нескольких дней. С ребенком разговаривал лже-следователь, который напугал его, что родителей привлекут к уголовной ответственности за якобы сделанный перевод денег в недружественную страну. Мальчика убедили вынести ценные вещи из квартиры и он предложил отдать сейф с семейными сбережениями. Мошенник дал ему указание обмотать железный ящик упаковочной пленкой и передать таксисту, сказав, что это мангал для друга.

Вернувшиеся домой родители обнаружили пропажу и заявили в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что школьник и его мать спасли незнакомую женщину от мошенников в Красноярском крае.

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