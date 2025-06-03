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16:48, 3 июня 2025Наука и техника

В России рассказали о рекордном ресурсе пушек «Терминатора»

Командир роты БМПТ: Пушки 2А42 вдвое превзошли заявленный ресурс
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Автоматические пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, которые устанавливают в российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», вертолеты и боевые машины пехоты, могут вдвое превзойти заявленный ресурс. О рекордной живучести орудия рассказал командир роты БМПТ «Терминатор» с позывным Курган в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«У меня реальный настрел на пушках достигал 12 тысяч», — сказал командир, отвечая на вопрос о применении 30-миллиметровых пушек. Он подчеркнул, что заявленный ресурс орудия составляет шесть тысяч выстрелов.

БМПТ получила две пушки 2А42. В левое орудие заряжают осколочно-фугасные снаряды, а в правое — бронебойно-трассирующие.

Пушка 2А42 предназначена для поражения легкобронированной техники, низколетящих воздушных целей и живой силы противника. Скорострельность пушки составляет 550-800 выстрелов в минуту.

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В апреле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что боевая машина десанта БМД-4М может получить новую автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Орудие сможет вести огонь снарядами с дистанционным подрывом.

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